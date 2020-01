Bremen. Schauplatz Hongkong. Dort siegte vor sechs Wochen der deutsche Bahnvierer im Weltcup. Das war ein Ding. „Das war ein riesiger Motivationsschub, wir waren eine super Truppe“, sagt Leon Rohde, einer der Fahrer, die in der Mannschaftsverfolgung über 4000 Meter auch gleich einen neuen deutschen Rekord aufgestellt hatten. Das Ding von Hongkong bekam auch deswegen eine besondere Note, weil es der erste deutsche Weltcup-­Triumph seit anderthalb Jahrzehnten war. Zuvor hatten die deutschen Vierer über viele Jahre den Takt an der Weltspitze bestimmt. Häuften Olympiasiege und WM-Titel an, ehe sie aus der Weltspitze verschwanden. 2008 und 2012 fehlte ein deutsches Bahn-Quartett auf der Olympia-Bahn.

Theo Reinhardt sitzt jetzt im Gespräch mit dem WESER-KURIER am Rande der Bremer Sixdays neben Leon Rohde. Ursprünglich hatten sogar drei aus der fünf Athleten umfassenden Vierer-Nationalmannschaft hier sitzen sollen. Domenic Weinstein hatte seinen Start in Bremen wegen Kniebeschwerden jedoch kurzfristig absagen müssen. Reinhardt, dem in Bremen ein Infekt zu schaffen macht und der am Montag dennoch wieder ins Rennen eingestiegen ist, erzählt von 2012. Sven Meyer, der neue Bundestrainer, war angetreten, den Vierer herauszuholen aus dem Tief, ihn sozusagen wieder salonfähig zu machen. Ein Mammutprojekt mit guten Zeiten, schlechten Zeiten. „Alle haben über den Vierer gelästert damals, wir hatten eine schlechte Presse“, sagt Theo Reinhardt.

Die guten und erst recht die schlechten Zeiten hätten sie zu einer eingeschworenen Truppe werden lassen. Rund 250 Tage im Jahr sind sie zusammen unterwegs, sagen sie. Sie beschreiben sich als bunte Mischung, was nicht nur daran liegt, dass sie aus allen möglichen Ecken von Deutschland kommen. Theo Reinhardt aus Berlin, Leon Rohde aus Hamburg, Felix Groß aus Leipzig, Domenic Weinstein aus Villingen-Schwenningen, Nils Schomber aus Neuss. Groß sei das Küken im Team, Weinstein der am meisten Kopfbezogene, Schomber der Hobbyschrauber, so charakterisieren Rohde und Reinhardt die anderen drei aus ihrer Fahrgemeinschaft.

Und was sagt Rohde über Reinhardt, Reinhardt über Rohde? „Theo motiviert uns, er guckt aufs Zusammenwachsen“, sagt Leon Rohde. Madison-Weltmeister Theo Reinhardt mit 29 quasi der Vater der Kompanie, ist als Einziger schon seit 2012 dabei. „Der Senior halt“, sagt er selbst. Über den 25-jährigen Leon Rohde, der in Bremen im ersten Sechstagerennen seines Lebens einen erstaunlich starken Eindruck hinterlässt, sagt der Senior: „Leon hat selten schlechte Laune. Er ist fleißig, lebt eine professionelle Einstellung vor. Ein richtiger Hamburger Jung‘.“

Der Hamburger wurde einst in Cottbus ausgebildet, er trainierte dort lange zusammen mit dem Bremer Tour-de-France-Fahrer Lennard Kämna. Sie sind immer noch lose in Kontakt, und wenn es zeitlich passt, treffen sie sich auch. Dann radelt der eine von Hamburg los, der andere von Bremen. Kämna ist inzwischen zu einem der stärksten deutschen Straßenfahrer herangewachsen, Rohde zu einem der besten Bahnfahrer. Schwerpunkt Vierer.

Die bunte Mischung, die der Nationalmannschaftsvierer sein soll, passt zur Disziplin, die das Team aus Nord, Süd, Ost und West bestreitet. Das Training dafür ist auch so etwas wie eine bunte Mischung. Nur die Kombination aus höchstem Tempo und bester Ausdauer bringt den Erfolg. Um noch ein paar Zehntelsekunden herauszuholen, wird die Führung heutzutage nicht mehr so oft gewechselt. An der Spitze des rasenden Zuges einen halben Kilometer lang mit mehr als 60 Sachen durchhalten, wenn die Oberschenkel schon brennen, ist, sagen wir mal: anspruchsvoll.

Wie ein Trainingslager kommen mit Blick auf Olympia die Sixdays in Bremen daher. Für Theo Reinhardt in einem ganz besonderen Maße, er will im Sommer in Tokio auch im Madison starten, der Kern-Disziplin der Sixdays. Das funktioniert aber nur, wenn sich der Vierer qualifiziert. Acht Teams dürfen antreten, mit gutem Polster liege Deutschland derzeit auf Rang acht, sagt Leon Rohde. Im letzten Quali-Wettbewerb, der WM in Berlin, müssten sie jetzt verhindern, dass die Franzosen weit vor ihnen landen. Dann wären sie beim Olympia-Plan im Plan.

Auf dem Plan stünden dann nach dem Bremer Rennen noch fünf Trainingslager. Für 2016 hatte sich der deutsche Vierer erstmals wieder für das Rennen im Zeichen der Ringe qualifiziert. In Rio de Janeiro wurde das Team, mit Theo Reinhardt, Nils Schomber und Domenic Weinstein, am Ende Fünfter. Geht diesmal mehr? „Grundsätzlich ist das kleine Finale (um Platz drei und vier, d. Red.) immer das Ziel“, sagt Theo Reinhardt. Sollte das gelingen, dann hätte er es seinem Vorbild Robert Bartko wieder ein Stück weit mehr nachgemacht. Der einst auch bei den Bremer Sixdays erfolgreiche Ex-Profi holte 2000 das vorerst letzte deutsche Olympiagold in der Verfolgung. Erst im Einzel, dann im Vierer.