Uwe Rohde ist Botschafter der Bremer Sixdays 2020. (Daniel Bockwoldt/dpa)

Herr Rohde, wie wird man Botschafter der Sixdays?

Uwe Rohde: Ich bin angerufen worden. Damals entstand bei den Sixdays die Idee, einen Botschafter zu installieren. Da ich aufgrund meiner Radsportbegeisterung schon Jahre zuvor immer vom ersten bis zum letzten Tag in der Halle war, ist man so wahrscheinlich auf mich gekommen. Und ich mache es gerne.

Ich bin das ganze Jahr beruflich in der Bundesrepublik unterwegs und berichte in anderen Städte vom Sechstagerennen in Bremen. Ich betreibe auf diese Weise sehr viel Werbung für die Sixdays. Und verkünde dadurch die Botschaft, sozusagen.

Ich wohne seit einigen Jahren in Schleswig-Holstein. Da war es im Winter für mich als Radsportfan das Naheliegendste, zu den Sixdays nach Bremen zu fahren. Als Kind war ich schon regelmäßig bei Sechstagerennen – damals noch in Dortmund. Bremen hat mich dann, als ich das erste Mal da war, gleich gepackt. Es ist einfach sehr speziell und hat eine wunderbare Atmosphäre, diese spezielle enge und kleine Bahn auf der einen und den Volksfestcharakter auf der anderen Seite.

Ja, aber es ist schon ein paar Jahre her. Ich durfte einmal an einem Montagnachmittag drauf – zum Glück hatte ich als Junior schon einige Erfahrungen im Bahnradsport sammeln können. Eine wirklich sehr spezielle Bahn. Nur 166 Meter lang und dadurch in den steilen Kurven extrem anspruchsvoll. Es war ein Riesenspaß.

Eigentlich alles, aber im Speziellen das Madison. Eine wahnsinnig schnelle Disziplin mit vielen Wechseln und das auf dieser kurzen Strecke – das ist Hochleistungssport pur.

Ja, ich bin dieses Jahr leider nicht so viel dazu gekommen. Aber ich nehme immer noch an zahlreichen Radsportveranstaltungen teil.

Da nutze ich auch gerne das Rad.

Ja, das stimmt, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich werde immer mal wieder vom Tourismus-Büro eingeladen und bin dann mit den Touristen auf dem Fahrrad unterwegs. Ich rate ihnen immer, wenn sie eine Fahrradtour bei uns im Norden machen wollen, gegen den Wind zu starten, um auf dem Heimweg Rückenwind zu haben. Leider dreht der Wind aber ab und zu und somit klappt das auch nicht immer.

Meine Eltern waren bereits in den 80er-Jahren nach Schleswig-Holstein gezogen und bei Besuchen habe ich die Gegend schätzen und lieben gelernt.

Im Zirkus oder etwas Ähnlichem nie. Aber ich habe früher mit meinem Bruder Armin Nummern einstudiert und auch aufgeführt.

… das stimmt. Ich war unter anderem in Stuttgart an der Staatsoper. Ich habe im Opernchor gesungen, aber auch viele solistische Sachen gemacht.

Zur Person: Uwe Rohde (61) ist Schauspieler und Bruder von Armin Rohde und seit den 90er-Jahren in der Filmlandschaft sehr präsent. Vor allem seine Rolle als Dorfpolizist Peter in „Neues aus Büttenwarder“ machte ihn bekannt.