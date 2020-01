Theo Reinhardt war in Rotterdam bis zu seinem krankheitsbedingten Ausscheiden ein Siegfahrer und soll es auch in Bremen sein. (Frank Koch)

Welch ein Pech für Theo Reinhardt: Vor dem Finale des Rotterdamer Sechstagerennens in Führung liegend, musste der amtierende Madison-Weltmeister aus Berlin das Rennen kampflos verloren geben. Ein Infekt der Atemwege, der den 29-Jährigen schon seit dem vergangenen Freitag zu schaffen gemacht hatte, forderte endgültig seinen Tribut. Theo Reinhardt stand ganz dicht vor dem dritten Sixdays-Erfolg seiner Karriere, als seine Hoffnungen und damit auch die seines Partners Roger Kluge platzten.

Aus dem deutschen Weltmeister-Duo Kluge/Reinhardt wurde am Dienstag also aus der Not das neu formierte Team Kluge/Tosh Van der Sande (Belgien), für das am Ende nur Rang vier blieb. Theo Reinhardt als Rotterdam-Sieger in der ÖVB-Arena am Start: Diese Schlagzeile hätten der Profi selbst, sein Sportlicher Leiter in Bremen, Erik Weispfennig, und wohl auch die Zuschauer auf der Bürgerweide gern gelesen.

Erik Weispfennig war am Dienstag mit seinem Bruder Leif gerade auf dem Weg nach Rotterdam, als er vom dortigen Aus seines Topfahrers erfuhr. Der 50-Jährige muss immer damit rechnen, dass es kurz vor dem Start der Bremer Sixdays noch zu Ausfällen für sein Rennen kommt. Im Fall von Theo Reinhardt hatte der Ausstieg allerdings auch sein Gutes. „Ich denke, dass er bei uns fahren kann, Bremen ist ihm sehr wichtig“, sagte Weispfennig am Mittwoch. Um halb drei in der Frühe war er wieder zurück – mit der Gewissheit, dass sich Reinhardt bereits pflegen lassen konnte, und mit der Hoffnung, dass dem Profi zwei Tage Regenerationszeit genügen.

Über Bremen nach Tokio

2018 hatte Reinhardt in Bremen an der Seite des Belgiers Kenny De Ketele gewonnen, 2019 wurde er mit dem Dänen Marc Hester Zweiter. Danach folgte der WM-Titel mit Roger Kluge, dem 2020 bei den Olympischen Spielen in Tokio möglicherweise die Goldmedaille im Madison folgt. Mögen die Sixdays in Bremen auch eine eher unbedeutende Station auf dem Weg dorthin sein: Immerhin kann sich Theo Reinhardt hier auch einmal wieder deutschen Zuschauern präsentieren.

Die Schrecksekunde wegen Theo Reinhardt war der einzige kribbelige Moment, den Erik Weispfennig zwischen Rotterdam und Bremen erlebte. Hiobsbotschaften gab es für ihn zum Glück nicht, wohl aber Leistungen und Nachrichten, die ihn sehr erfreuten. „Dass drei Bremen-Fahrer in Rotterdam auf dem Podium gestanden haben, zeigt, dass wir mit der Auswahl der Profis für unser Feld so schlecht nicht gelegen haben“, sagte der Sportliche Leiter. Ohne Kluge/Reinhardt war der Weg in den Niederlanden frei für das einheimische Duo Yoeri Havik und Wim Stroetinga, die am Ende eine Runde und 160 Punkte Vorsprung hatten vor Jan-Willem van Schip (Niederlande) und Moreno De Pauw (Belgien) und zwei Runden Vorsprung vor den Belgiern Kenny De Ketele und Robbe Ghys hatten.

Erik Weispfennig zählt zumindest De Ketele (mit Nils Politt) und De Pauw (mit Leon Rohde) zu den Mitfavoriten des 56. Bremer Sechstagerennens. Der 25-jährige Nils Politt, der als Bahnfahrer eine hervorragende Grundausbildung durchlaufen hat und als Straßenfahrer, nicht zuletzt durch seinen fünften Platz bei der Flandern-Rundfahrt und Rang zwei beim Ein-Tages-Klassiker Paris-Roubaix im Vorjahr, viel Wettkampfhärte und Erfahrung mitbringt, könnte mit De Ketele das Topteam in der ÖVB-Arena werden. Keiner der aktuellen Fahrer ist auf der Sixdays-Bahn erfolgreicher als der Belgier, der bei 75 Starts mit seinen Partnern 16 Mal gewann, darunter 2018 (mit Theo Reinhardt) und 2016 (mit Christian Grasmann) in Bremen.

Moreno De Pauw fährt ab Donnerstag zwar mit einem Sixdays-Debütanten, aber dafür mit einem äußerst talentierten und im Deutschland-Vierer abgehärteten Kollegen. „Leon Rohde bringt alle Fähigkeiten mit“, sagte Weispfennig, „man muss diesem Team vielleicht zwei Nächte Zeit zum Eingewöhnen geben.“ Der Hamburger Rohde, im Vorjahr Deutscher Meister in der Mannschaftsverfolgung unter anderem mit Theo Reinhardt, hofft wie der Berliner ebenfalls auf eine Olympia-Teilnahme.

Gute Chancen, um am Dienstag nach der Schlussjagd auf dem Podium zu stehen, werden außerdem Theo Reinhardt und Morgan Kneisky (Frankreich), Tristan Marguet (Schweiz) und dem in Rotterdam sehr starken Maximilian Beyer (Deutschland) sowie dem wohl erfahrensten Duo, Andreas Graf (Österreich) und Marc Hester (Dänemark), eingeräumt. „Meinetwegen kann es losgehen“, sagte Erik Weispfennig, der sich auf spannende sechs Tage Radsport freut.