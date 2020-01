Der WESER-KURIER verlost dreimal zwei Ehrenkarten für den Eröffnungsabend der Sixdays Bremen. (Arne Mill)

Die Sixdays Bremen werfen ihren Schatten voraus. Das traditionsreiche Sechstagerennen findet vom 9. bis 14. Januar 2020 in der Bremer ÖVB-Arena statt. Der WESER-KURIER hat dreimal zwei Ehrenkarten für den Eröffnungsabend am Donnerstag, 9. Januar, verlost.

Die Verlosung ist beendet, die Gewinner wurden per Mail benachrichtigt. Die Karten liegen im Kundenzentrum des WESER-KURIER an der Martinistraße 43 bereit.

Teilnahme nur ab 18 Jahren, ausgenommen Mitarbeiter der WESER-KURIER Mediengruppe. Wir erheben und verwenden bei einer Gewinnspielteilnahme die uns zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten, zweckgebunden nur dann und nur in dem Umfang, soweit dies erforderlich ist. Eine darüber hinausgehende Nutzung oder Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht. Nach Beendigung des Gewinnspiels werden alle Daten der Gewinnspielteilnehmer gelöscht. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Viel Glück!