Es sind Sixdays und ich habe Angst. „In den Kurven bloß nicht aufhören zu treten“, rät man mir. Kein Problem, wenn da nicht dieser natürliche Schutzreflex wäre. Zum ersten Mal bin ich beim Bremer Sechstagerennen dabei, noch keine zehn Minuten in der ÖVB-Arena, aber schon kurz davor, mir die Knochen zu brechen. Wie soll ich das in der Redaktion erklären? Dabei bin ich noch nicht mal aus dem Foyer herausgekommen. Die Holzbahn, auf der ich gerade mit sichtbarer Anspannung den Start meines ganz persönlichen Rennens herbeisehne, ist eine Miniaturversion. Hier können Wagemutige zumindest einen Hauch dessen erahnen, was einige Meter weiter im großen Oval passiert.

Irgendwann ertönt die Glocke

Es sind Sixdays und ich musste mir vorab viele Sprüche anhören. Als gebürtiger Bremer war ich noch nie bei der traditionellen Radsportveranstaltung – weder zum Feiern noch um mir die sportlichen Höchstleistungen anzusehen. Nun bin ich hier, stehe an der Balustrade und schaue von oben dabei zu, wie die Fahrer vorgestellt werden. Auf der Bahn sind es mindestens 50 Grad – nicht Celsius, sondern Kurvenschräge. Das ist wirklich ziemlich steil und war für mich im Fernsehen nie erkennbar. Was dann genau in den Rennen passiert, scheint für den Laien mal mehr, mal weniger verständlich. Immer links herum und irgendwann ertönt die Glocke, darauf kann man sich einigen. Aber wie das im Detail funktioniert mit den Runden- und Punktgewinnen, hat wohl für die meisten Zuschauer nicht die allerhöchste Priorität. Auch ich blicke nicht gänzlich durch. Dennoch reizt es mich als Sportler, mich auf der großen Bahn zu probieren.

Beim Startschuss der 56. Bremer Sixdays war auch der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) dabei. (Karsten Klama)

Es sind Sixdays und ich sprinte in Gedanken mit meinem federleichten Rennrad die 166 Meter lange Runde in unter neun Sekunden. In Wahrheit ist es jedoch der tschechische Sprinter Tomáš Bábek, der mit einer Geschwindigkeit von 68 Kilometern pro Stunde über die Bahn jagt. Bei dem ganzen Trubel kann man schon mal den Überblick verlieren. Und dann sind da plötzlich noch Motorräder auf der Bahn. Natürlich habe ich schon von den Dernys gehört, aber in der Realität sieht das Ganze dann doch etwas befremdlich aus. Runde um Runde ziehen die Zweitakter ihre Kreise, während in ihrem Windschatten die Radprofis in die Pedalen treten.

Es sind Sixdays und ich habe aufgehört zu treten. Dazu bin ich noch nach oben gefahren, was Anfänger ebenfalls tunlichst vermeiden sollten. Anders als im Halleninneren geht die Bahn hier nicht gefühlt bis unter das Dach. Die Schwerkraft arbeitet dennoch gegen mich und schon rutsche ich die Kurve hinunter. Glücklicherweise hat sich mein Rennen auf Schrittgeschwindigkeit beschränkt, sodass ich glimpflich davonkomme. Trotzdem verzichte ich auf einen weiteren Versuch. „Du bist von der Statur her sowieso besser für die Langdistanz geeignet“, wird mir bescheinigt. Tour de France, ich komme.