Mit einem 27-köpfigen Kader geht Bundestrainer Joachim Löw in die Vorbereitungsphase für die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. In Dortmund berief der Bundestrainer am Dienstag seinen Kader. Bereits vorab war bekannt geworden, dass Löw auf die Nominierung von Sandro Wagner verzichtet. Stattdessen kehrt Mario Gomez zurück in das Aufgebot des Weltmeisters von 2014.