1 / 13 Foto: dpa



Der erste Sieger 2010 steht auch 2018 im Finale. Atletico Madrid setzte sich 2010 im Hamburger Volksparkstadion gegen den FC Fulham 2:1 in der Verlängerung durch. Diego Forlán wurde zum Helden der Colchoneros. Der Stürmer erzielte den Führungstreffer sowie das Siegtor in der 116. Minute. Fulham hatte im Halbfinale den Hamburger SV ausgeschaltet, im Viertelfinale war Werder Bremen an Liverpool gescheitert.

1 / 13 Foto: dpa



Ein rein portugiesisches Duell erwartet die Fans in Dublin im Mai 2011. Im Finale stehen sich der FC Porto und Sporting Braga gegenüber, in dem Radamel Falcao mit seinem 17. Tor im Wettbewerb (!) den einzigen Treffer erzielt und Porto jubeln lässt. Mit Benfica Lissabon stand auch noch ein dritter portugiesischer Verein im Halbfinale.

1 / 13 Foto: dpa



2012 ist es erneut Radamel Falcao, der das Finale entscheidet - diesmal stehen sich mit Atletico Madrid und Athletic Bilbao zwei spanische Verein gegenüber. Falcao, mittlerweile im Trikot der Madrilenen, erzielt die ersten beiden Tore beim 3:0-Erfolg und wird mit zwölf Treffern wieder erfolgreichtster Torjäger des Wettbewerbs. Das dritte Tor kurz vor Schlusspfiff steuert der Ex-Bremer Diego bei. Kurios: Es gab das zweite iberische Halbfinale in Folge. Standen sich in der Vorsaison noch drei portugiesische und ein spanischer Vertreter gegenüber, war es 2012 genau umgekehrt.

1 / 13 Foto: dpa



Im vierten Jahr der Europa League wird die iberische Vormachtstellung beim Finale in Amsterdam kurzfristig gebrochen. Mit einem Kopfballtor in der dritten Minute der Nachspielzeit besiegelt Branislav Ivanovic den 2:1-Erfolg des Chelsea FC gegen Benfica Lissabon.

1 / 13 Foto: dpa



Nur ein Jahr nach der Niederlage gegen Chelsea steht Benfica Lissabon 2014 wieder im Finale - und hat wieder das Nachsehen. 0:0 steht es nach 120 Minuten, das Elfmeterschießen muss entscheiden. Und es folgt der Auftritt von Sevillas Torhüter Beto, der zwei Strafstöße pariert und den ersten Titelgewinn für Sevilla beim 4:2 im Elfmeterschießen besiegelt.

1 / 13 Foto: dpa



Auch 2015 gibt es kein Vorbeikommen am FC Sevilla. In Warschau siegten die Spanier auch durch zwei Tore von Carlos Bacca 3:2 gegen Dnipro Dnipropetrowsk. Die unterlegenen Ukrainer spielten sich mit Minimalismus ins Finale, in den 17 Spielen inklusive Endspiel gelangen ihnen nur 17 Tore (bei 14 Gegentoren). Kurios: Im Finale musste Dnipropetrowsk das Spiel in der Schlussphase zu zehnt beenden. Die Ukrainer hatten schon drei Mal gewechselt, als sich Matheus in der 87. Minute verletzte.

1 / 13 Foto: dpa



Aller guten Dinge sind drei - dachte man sich beim FC Sevilla 2016. Im St. Jakob-Park dreht das Team von Unai Emery einen 1:0-Rückstand zur Halbzeit und besiegt Liverpool 3:1.

1 / 13 Foto: dpa



Ein Novum gibt es beim achten Finale der Europa League 2017: Erstmals steht kein Team der iberischen Halbinsel im Finale. Die Gunst der Stunde nutzt Manchester United. Das Team aus dem Nordwesten Englands besiegt nach Toren von Paul Pogba und Henrikh Mkhitaryan Ajax Amsterdam 2:0.

1 / 13



Lyon ist der Spielort des Finals 2018 und wieder mal ist ein spanisches Team im Finale und erstmals auch eines aus Frankreich. Fast genau 25 Jahre nach dem Triumph in der ersten Champions League möchte Olympique Marseille jetzt auch den ersten Titel in der Europa League holen. Gegner Atletico Madrid mit Trainer Diego Simeone möchte dagegen den dritten Pokal holen.

1 / 13 Foto: dpa



Yussuf Poulsen kann es nicht mit ansehen. Die deutsche Bilanz in der Europa League ist sehr durchwachsen. Als letzter Vertreter scheiterte Leipzig 2018 im Viertelfinale an Marseille.

1 / 13 Foto: dpa



Erst ein Mal erreichte ein deutsches Team das Halbfinale. In der Premierensaison der Euopa League scheiterte der Hamburger SV am FC Fulham. Bitte für Hamburg: Das Finale fand in Hamburg statt, der HSV verpasste damit das Heim-Finale.