Von Michael Rabba

Zum 52. Mal wird am 4. Februar 2018 der Super Bowl ausgespielt. Bei dem Endspiel der Saison 2017 der Nationalen Football Liga in den USA stehen sich die New England Patriots und die Philadelphia Eagles in Minneapolis gegenüber.

Was macht den Super Bowl so besonders, was zeichnet dieses Endspiel aus? In unserer Bildergalerie stellen wir Daten und Fakten zu dem Sportereignis des Jahres in den Vereinigten Staaten von Amerika vor.