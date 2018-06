Wechsel (dpa)

"Jaromir Jagr ist zweifellos einer der besten Spieler in der Liga-Geschichte. Er hat in der vergangenen Saison bewiesen, wie unglaublich talentiert, produktiv und wertvoll er noch ist", erklärte Stars-General Manager Joe Nieuwendyk. Sein Team war seit 2008 nicht mehr in den Playoffs.

Nach drei Jahren in der russischen Profiliga war Jagr in der vergangenen Saison in die NHL zurückgekehrt und hatte bei den Philadelphia Flyers immerhin 54 Punkte in 73 Einsätzen gesammelt. Der Ausnahmeprofi hat in seiner bemerkenswerten Karriere mit den Pittsburgh Penguins zweimal den Stanley Cup gewonnen und war zudem fünfmal erfolgreichster Torjäger der Liga. (dpa)