Sarah Hammer gewinnt erneut Gold. Foto: Facundo Arrizabalaga (dpa)

Die 32-Jährige holte sich mit dem US-Team in 4:16,802 Minuten den Sieg im Finale der 4000-Meter-Mannschaftsverfolgung gegen Kanada (4:19,525). Das kleine Finale gewann Großbritannien (4:16,540) gegen Neuseeland (4:20,225). Der deutsche Frauen-Vierer war nach einem enttäuschenden zehnten Platz schon am Vortag in der Qualifikation ausgeschieden. (dpa)