Alexander Zverev in Shanghai im Achtelfinale

Tennisprofi Alexander Zverev steht beim Masters-Turnier in Shanghai im Achtelfinale. Der 19 Jahre alte Hamburger setzte sich gegen den an Nummer acht gesetzten Kroaten Marin Cilic in drei Sätzen 3:6, 6:3, 6:2 durch.