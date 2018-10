Die Ski-WM wurde mit einem beeindruckenden Feuerwerk eröffnet. Foto: George Frey (dpa)

Die deutsche Mannschaft marschierte ohne die größten Medaillenkandidaten Viktoria Rebensburg und Felix Neureuther in die provisorisch errichtete Eventarena im Ortskern von Vail ein. Rebensburg strebt schon am heutigen Dienstag im Super-G in Beaver Creek - dem Co-Castgeber-Ort der WM - ihre erste Medaille an.

Neureuther fehlte entschuldigt, da er erst in der zweiten WM-Woche in Aktion tritt. Dafür hatte die zurückgetretene dreimalige Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch bei der rund 60-minutigen Show vor mehreren tausend begeisterten Zuschauern einen Auftritt.