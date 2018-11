Ehrgeizig (dpa)

Das kündigte die Weltranglisten-Neunte am Rande des WTA-Turniers in Linz an, wo sie wegen ihrer Blessur nicht antrat. "Es ist sicherlich ein Spiel mit dem Feuer, das ich gerade betreibe, aber ich bin da sehr dickköpfig und ich lasse mich da nicht so gerne belehren, sondern höre am liebsten auf mein Gefühl", erklärte Petkovic, die sich vor den US Open einen Meniskusseinriss im rechten Knie zugezogen hatte. Die meisten Schmerzen bereitet ihr eine zusätzliche Kapselverletzung. Ihre Teilnahme in Linz hatte Petkovic unmittelbar nach dem verlorenen Finale am Sonntag in Peking abgesagt.

"Eine halbe Stunde nach dem Match habe ich es schon gespürt, und das Knie wurde dick", berichtete sie. Wäre Petkovic für das Saisonfinale der besten Acht nicht schon als Ersatz qualifiziert, hätte sie eine Teilnahme in Linz in dieser Woche erwogen, erklärte die 24-Jährige: "Dann hätte ich vielleicht noch einmal alles versucht, aber als erste Ersatzspielerin kann ich das nicht riskieren, mit 70 oder 50 Prozent dorthin zu reisen." Außerdem ist die schon für Istanbul qualifizierte Russin Maria Scharapowa wegen einer Knöchelverletzung derzeit nicht topfit.

Petkovic betonte, sie habe unbedingt ihre Ziele erreichen wollen. "Dass ich am Ende um die Championships mitspiele, war nur das Sahnehäubchen. Ich habe am Ende um die Top Ten am Ende des Jahres gespielt, das habe ich höchstwahrscheinlich geschafft", erklärte sie. (dpa)