Stark (dpa)

Tomic weckte mit dem Sieg bei seinen Landsleuten Hoffnungen auf ein erfolgreiches Abschneiden beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Die Australier warten seit 36 Jahren sehnsüchtig auf einen Sieg bei ihrem Heim-Major. Letztmals gewann in Mark Edmondson 1976 ein Australier in Melbourne.

Tomic krönte mit dem hart umkämpften Erfolg seine Woche bei der Traditionsveranstaltung im Melbourner Stadtteil. Zuvor hatte er bereits den Tschechen Tomas Berdych und Gael Monfils aus Frankreich jeweils in drei Sätzen bezwungen. In Melbourne spielt Tomic in der ersten Runde gegen den an Nummer 22 gesetzten Spanier Fernando Verdasco. (dpa)