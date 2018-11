Nur in den Zeitfahr-Disziplinen konnte die deutsche Meisterin mit der Konkurrenz mithalten. Im Gegensatz zu den Männern des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR), bei denen Nikias Arndt in China Rang drei erobert hatte, müssen die Frauen nun ihre Aufholjagd beim verbleibenden Weltcup in London und der WM in Melbourne fortsetzen. (dpa)