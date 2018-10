Aussichtsreich (dpa)

Es führt der Franzose Brian Coquard. Arndt bestreitet in China seinen ersten Omnium-Wettkampf, in London steht der Wettbewerb im Sommer erstmals im Olympia-Programm. Der 20-jährige Arndt wird bei der WM Anfang April in Melbourne voraussichtlich Roger Kluge vertreten. Der Cottbuser verzichtet wegen seiner Straßen-Verpflichtungen auf die Titelkämpfe.

Die 4000-Meter-Mannschaftsverfolgung gewann am Freitag das Quartett aus Russland in der Weltklassezeit von 3:57,699 Minuten. Der deutsche Bahnvierer hatte in der Qualifikation Platz sieben erreicht und eine winzige Chance auf die Olympia-Teilnahme gewahrt. Deutsche Sprinter sind beim dritten Weltcup der Saison nicht am Start. (dpa)