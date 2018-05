Justin Gatlin in Lausanne am schnellsten. Foto: Valentin Flauraud (dpa)

Für die Highlights sorgen andere - auch an einem stimmungsvollen Abend im Stade Olympique de la Pontaise. Die knapp 15 000 Fans in der Olympia-Hauptstadt Lausanne waren aus dem Häuschen und sprangen von den Sitzen, als Kirani James seinen Dauerrivalen LaShawn Merritt auf den letzten Metern einer grandiosen Stadionrunde niederrang. 43,74 Sekunden für den 400-Meter-Olympiasieger aus Grenada, 43,92 Sekunden für den Amerikaner Merritt.

«LaShawn war ganz stark und hat mich getrieben», sagte James, der schon mit 21 Jahren zum fünftbesten Runden-Renner der Leichtathletik aufstieg. «Ich fühle mich in Top-Form, und die möchte ich am liebsten bis zu den Commonwealth Games halten», sagte der große Leichtathlet von der kleinen Karibik-Insel. Nun kommt sogar der fast 15 Jahre alte Weltrekord von Michael Johnson (USA/43,18 Sekunden) in Sichtweite - James könnte seine atemberaubende Karriere mit diesem Coup bereits in jungen Jahren krönen. Michael Johnson war schon 31, als er den 400-Meter-Weltrekord bei der WM 1999 in Sevilla eroberte. Im Duell mit Merritt führt James nun 7:5.

Neuntes Rennen - neunter Sieg: US-Sprinter Justin Gatlin hat seine Superserie bei der 39. Athletissima fortgesetzt, aber auch Landsmann Tyson Gay lieferte bei seinem Comeback nach 364 Tagen eine überzeugende Leistung ab. Olympiasieger Gatlin setzte mit 9,80 Sekunden zum vierten Mal in dieser Saison ohne Olympia und WM eine Jahresweltbestmarke. Ex-Weltmeister Gay stürmte nach einjähriger Dopingsperre in 9,93 Sekunden als Zweiter ins Ziel.

«Ich bin glücklich mit meiner Zeit, ich habe das ganzer Jahr hart trainiert», meinte Gay nach dem packenden Duell der ehemaligen Dopingsünder. Gatlin war sogar vier Jahre aus dem Verkehr gezogen - zwischen Juli 2006 und Juli 2010. «Ich stand nach diesen ganzen Sachen ziemlich unter Stress», gab Gay zu, «aber ich habe es durchgestanden.»

21.51 Uhr. Atemlose Stille in der Pontaise. Hochsprung-Ass Bondarenko läuft an, die Latte liegt auf 2,46 Meter - und fällt. Vier Minuten später scheitert der 24 Jahre alte Ukrainer auch im dritten Versuch. Der fast 21 Jahre alte Weltrekord des Kubaners Javier Sotomayor (2,45 Meter) hält allen Angriffen stand. Aber Bondarenko und Co. werden es wieder versuchen: Gleich sechs Hochspringer haben in dieser Saison schon 2,40 Meter gemeistert - das gab es noch nie.

Und Bolt? Der schnellste Mann der Welt lässt sich Zeit. Er hält sich auf Jamaika fit, durch eine Verletzung hat er Trainingsrückstand. Deshalb hat er sein Comeback auf unbestimmte Zeit verschoben. Irgendwann wird Bolt wieder glänzen, ganz sicher. Bis dahin funkeln die anderen Diamanten der Leichtathletik.