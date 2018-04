Motorrad

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Bradl geht mit Startnummer 6 in MotoGP-Saison

Leipzig. Moto2-Weltmeister Stefan Bradl wird seine erste WM-Saison in der Königsklasse MotoGP mit Startnummer 6 auf Honda bestreiten. Das gab der Motorrad-Weltverband FIM mit seiner noch provisorischen Starterliste für die am 8. April in Katar beginnende neue Saison bekannt.