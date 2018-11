Radsport

Brite Thomas übernimmt Gesamtführung

Lobethal (dpa) - Radprofi Geraint Thomas vom Team Sky hat mit einem Tagessieg auf der zweiten Etappe die Gesamtführung bei der Tour Down Under in Australien übernommen.