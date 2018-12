Rory McIlroy und Caroline Wozniacki sind seit 2011 ein Paar. Foto: Yoshua Arias (dpa)

Der 24-jährige McIlroy schrieb auf Twitter: «Ich habe das Gefühl, es wird ein großartiges Jahr!! Mein erster Sieg in 2014».

Die beiden Sportler gaben ihre Verlobung in Sydney bekannt, wo sich Wozniacki auf das WTA-Turnier in der kommenden Woche vorbereitet. Ihren Auftritt in Brisbane hatte die 23-Jährige wegen einer Schulterverletzung abgesagt. Die Dänin Wozniacki und der Nordire McIlroy sind seit 2011 ein Paar, noch vor einigen Monaten hatte es Gerüchte über eine Trennung gegeben.