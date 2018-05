Alberto Contador teilt auf einer Pressekonferenz mit, dass er nicht an den Olympischen Spielen teilnimmt. Foto: Ballesteros (dpa)

Wie das Internetportal Cyclingnews berichtet, hat sich der 33-jährige Spanier mit dem Rennstall auf einen Zweijahresvertrag geeinigt. Trek wollte die Verpflichtung des Rundfahrt-Spezialisten, der bei der Tour de France wegen Sturzverletzungen aufgeben musste, aber noch nicht offiziell bestätigen.

Damit dürfte Contador zukünftig in einem Team mit Degenkolb fahren. Der Klassiker-Jäger hatte jüngst seinen Abschied bei Giant-Alpecin angekündigt. Bei Trek soll er die Nachfolge des Schweizers Fabian Cancellara antreten.

Unterdessen wird Contador bei den Olympischen Spielen in Rio nicht an der Startlinie stehen. Wie der Madrilene auf einer Pressekonferenz mitteilte, ist die Olympia-Teilnahme "praktisch ausgeschlossen". Er benötige eine mehrwöchige Pause und könnte womöglich erst bei der am 20. August beginnenden Spanien-Rundfahrt wieder starten. "Das ist eine Schande. Ich denke, dass ich auf dem Kurs gute Chancen gehabt hätte", sagte Contador, der bei zwei Stürzen während der Frankreich-Rundfahrt schwere Prellungen sowie zwei heftige Oberschenkelverletzungen und Schürfwunden erlitten hatte. (dpa)