Boxpromoter Don King hat den WM-Kampf Marco Huck gegen Ola Afolabi ersteigert. Foto (2007): Ronald Wittek (dpa)

Damit darf der 81 Jahre alte King den Austragungsort bestimmen und das Duell einem TV-Sender seiner Wahl anbieten. Ursprünglich wollte Sauerland den Kampf seines Schützlings ersteigern und im April in der ARD zeigen. Das deutsche Box-Unternehmen unterlag jedoch mit seinem Gebot in Höhe von 914 000 Dollar.

«Noch nie hat ein amerikanischer Promoter so viel Geld in die Hand genommen, um einen Titelkampf mit einem deutschen Cruisergewichts-Weltmeister zu veranstalten», sagte Sauerland-Geschäftsführer Chris Meyer. Mit King kooperiert der früher auch in Deutschland tätige Promoter Achmet Öner.

Laut Fachmagazin «Boxen heute» beabsichtigt King, den Kampf am 4. Mai in Berlin oder Halle/Westfalen auszutragen. Ein TV-Partner ist bislang nicht bekannt. Huck erhält von der Börse 80 Prozent (1,2 Millionen Dollar), Afolabi 20 Prozent (300 000 Dollar).