Die Dormagenerin Stefanie Kubissa, 2010 in Paris WM-Sechste, überragte in ihrem Vorrundenpool mit sechs Siegen in sechs Gefechten und zog damit ohne Umwege in die Direktausscheidung ein. Anna Limbach (Dormagen), Alexandra Bujdoso aus Koblenz und Anja Musch (Künzelsau) mussten jeweils noch ein K.o.-Duell bestreiten. Dabei setzte sich Limbach gegen die Rumänin Alexandra Chipes mit 15:6 durch, Bujdoso schlug die italienische Weltklassefechterin Ilaria Bianco mit 15:13 Treffern. Musch dagegen musste sich der Rumänin Bianca Alexandra Pascu mit 9:15 beugen und schied aus. (dpa)