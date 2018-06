Timo Boll ist ein Erfolgsgarant für Düsseldorf. Foto: Angelika Warmuth (dpa)

Der WM-Dritte Timo Boll (2) und Nationalspieler Christian Süß sorgten für den Erfolg. Der Taiwanese Chuang Chih-Yuan holte den Gegenpunkt für die Bremer.

Düsseldorfs Gegner in der Vorschlussrunde ist im März das Team aus Chartres. Die Franzosen setzten sich mit 3:1 und 3:2 gegen den 1. FC Saarbrücken TT durch. Die TTF Liebherr Ochsenhausen verloren nach dem 1:3 in eigener Halle auch das Rückspiel bei Titelverteidiger Fakel Orenburg in Russland mit 0:3. Der deutsche Olympia-Dritte Dimitrij Ovtcharov blieb für Orenburg unbesiegt.

Das Halbfinal-Aus von Damen-Titelverteidiger TTC Berlin eastside gegen Budaörsi SC aus Ungarn war keine große Überraschung. Nach dem 0:3 im Hinspiel verloren die Berlinerinnen auch das Rückspiel mit 2:3. Im Endspiel treffen die Ungarinnen auf Linz AG Froschberg aus Österreich mit der deutschen Nationalspielerin Petrissa Solja.