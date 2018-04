Imke Duplitzer hatte sich in Leipzig im Achtelfinale verletzt. Foto: Jonathan Brady (dpa)

Die für Halle/Saale startende Duplitzer musste in Leipzig auf ihr Gefecht in der Runde der besten Acht gegen die spätere Turniersiegerin Violetta Kolobowa aus Russland verzichten. Die ehemalige Europameisterin hatte im Achtelfinale gegen die Polin Malgorzata Stroka (15:9) eine Verletzung erlitten.

Der einstige Weltmeister Limbach aus Dormagen unterlag in Madrid im Viertelfinale dem WM-Dritten von Budapest, Tiberiu Dolniceanu (Rumänien), 12:15.

Beim Weltpokal der Florettfechterinnen in Budapest schied die am Fuß verletzte WM-Zweite Carolin Golubytskyi bereits in der Runde der letzten 64 aus. Die Tauberbischofsheimerin verlor gegen die spätere Gesamtsiegerin Valentina Cipriani aus Italien 9:10.