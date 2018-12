Christian Ehrhoff überzeugte zuletzt beim World Cup of Hockey mit dem Team Europa. Foto: Anatoly Maltsev (dpa)

Der vertragslose Verteidiger kann sich im Trainingscamp des Stanley-Cup-Siegers von 2011 für einen neuen Vertrag in der neuen NHL-Saison anbieten.

Ehrhoff überzeugte zuletzt beim World Cup of Hockey mit dem Team Europa. In der vergangenen Spielzeit reichte es bei den Los Angeles Kings und den Chicago Blackhawks allerdings nur für 48 Einsätze. Der gebürtige Moerser kam bislang auf 862 NHL-Partien. Zuletzt wechselte der frühere Bruins-Abwehrspieler Dennis Seidenberg zu den New York Islanders. (dpa)