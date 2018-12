WM

Eiskunstläufer Liebers greift an - Pikantes Treffen

Shanghai (dpa) - Bei Olympia in Sotschi hat Peter Liebers in der Weltspitze angeklopft, gut ein Jahr später will der Eiskunstläufer bei den Weltmeisterschaften in Shanghai wieder vorn landen.