Felix Rijhnen verlegt seinen Trainingsstandort in die Niederlande. Foto: Christian Escobar Mora (dpa)

«Ich will mich im Marathon-Eisschnelllauf verbessern. Im Hinterkopf habe ich den Massenstart als Disziplin bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen», sagte der 24 Jahre alte Hesse in einer Mitteilung seines neuen Teams. Rijhnen hatte 2013 den deutsche Eisschnelllauf-Titel im Massenstart gewonnen und auch an einigen Weltcuprennen teilgenommen.

Auf seiner Hausbahn in Frankfurt/Main gibt es künftig keinen Eisschnelllauf-Trainer mehr. Rijhnen, der auch der DOSB-Athletenkommission angehört, wird in den Niederlanden als Talent angesehen. «Felix ist ein bärenstarker Typ voller Ehrgeiz, sehr motiviert und ein echter Siegertyp», heißt es in der Mitteilung des Teams. Im zurückliegenden Winter hatte Rijhnen ohne spezielle Vorbereitung am 200 Kilometer-Rennen auf dem Weissensee in Österreich teilgenommen und als Debütant unter 99 Teilnehmern Rang 28 belegt.