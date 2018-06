Boxen

Ex-Boxer Maske hat kein Interesse an seiner Stasi-Akte

Berlin (dpa) - Der frühere Boxweltmeister Henry Maske will nicht wissen, was in seiner Stasi-Akte steht. Sie interessiere ihn nicht, sagte der in Treuenbrietzen in Brandenburg geborene Maske der «SuperIllu».