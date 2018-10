Spielte für die Los Angeles Lakers: Metta World Peace. Foto: Michael Nelson (dpa)

«Ein Traum wird wahr», schrieb der Zehnte der italienischen Liga auf Twitter. «Der Coup des Jahrhunderts ist Realität». Metta World Peace kommt vom chinesischen Club Sichuan Blue Whales, wo er seit dem vergangenen Jahr gespielt hatte.

Der exzentrische Basketballer, der seinen Namen Ron Artest 2011 in Metta World Peace geändert hat, ist einer der bekanntesten NBA-Stars der vergangenen Jahre. Er hatte von 1999 bis 2014 unter anderem für die Chicago Bulls, die Sacramento Kings und die New York Knicks in der nordamerikanischen Profi-Liga gespielt. In der Saison 2003/2004 wurde er zum besten Defensivspieler der NBA gewählt.

«Metta bringt neben seiner bedeutenden Karriere in der NBA auch eine Welle der Begeisterung für den gesamten italienischen Basketball mit», sagte Cantùs Präsidentin Anna Cremascoli. «Ich bin auch überzeugt, dass er uns mit seinen großartigen Qualitäten helfen wird, unser Ziel die Playoffs zu erreichen.»