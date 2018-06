Sabine Lisicki verlor in diesem Jahr das Endspiel von Wimbledon. Foto: Pool (dpa)

«Ich glaube, wenn man einmal im Finale war, dann kann man wirklich daran glauben und davon träumen», sagte der Schweizer der «Sport Bild» und ergänzte: «Ich bin davon überzeugt, dass sie Wimbledon gewinnen kann.» Die 23 Jahre alte Berlinerin stand in diesem Jahr als erste Deutsche seit Steffi Graf im Endspiel des Rasenklassikers, musste sich aber Marion Bartoli aus Frankreich klar geschlagen geben. Lisicki müsse ihre Emotionen noch besser kontrollieren, empfahl Federer, der an diesem Donnerstag 32 wird.

«Sie muss jetzt einfach nur ruhig bleiben. Sie ist immer mit vollen Emotionen dabei, und ich sehe sie manchmal, wie sie enttäuscht ist, z.B. nach der Zweitrunden-Niederlage dieses Jahr in Rom. Es ist ja irgendwie schön zu sehen, wie sie unbedingt gewinnen will, aber es darf einen dann auch nicht kaputt machen», sagte Federer. «Da muss sie, glaube ich, noch die richtige Balance finden. Alles geben, bei einer Niederlage auch enttäuscht - aber nicht am Boden zerstört sein. Wenn sie das schafft, dann ist der Wimbledon-Sieg - ich will nicht sagen kein Problem -, aber dann stehen die Chancen noch größer.»