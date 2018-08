Richard Freitag kommt auf der Anlage sehr gut zurecht. Foto: Arne Dedert (dpa)

Der Sachse setzte sich am Freitag in der Qualifikation mit einem Sprung auf 130 Meter vor dem Slowenen Peter Prevc durch und kassierte für diesen Erfolg 2000 Euro. Den weitesten Satz in der Ausscheidung landete der gesetzte Norweger Anders Jacobsen mit 140,5 Metern. Der ebenfalls vorqualifizierte Severin Freund kam auf 131,5 Meter.

Auch die anderen fünf DSV-Springer erreichten den Einzel-Wettbewerb am Sonntag (14.00 Uhr). Für das Mannschaftsspringen an diesem Samstag (14.00 Uhr) nominierte Bundestrainer Werner Schuster neben Freund und Freitag noch Michael Neumayer und Andreas Wellinger. Das deutsche Quartett will dabei an die Erfolge der vergangenen drei Jahre anknüpfen, als jeweils ein Podestplatz gelang.