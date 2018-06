Julia Görges setzt sich in Linz gegen Barbara Haas aus Österreich durch. Foto: Justin Lane (dpa)

Im Kampf um den Einzug in die Runde der besten Acht trifft die Bad Oldesloerin jetzt auf Viktorija Golubic aus der Schweiz.

Am Abend setzte sich Annika Beck ohne große Mühe gegen Zwetana Pironkowa aus Bulgarien durch. Die 22 Jahre alte Bonnerin siegte mit 6:0, 6:4 und trifft nun entweder auf der Schweizerin Belinda Bencic oder Dominika Cibulkova aus der Slowakei.

Görges nächste Gegnerin Golubic hatte in der ersten Runde Laura Siegemund aus Metzingen bezwungen. Mona Barthel schied ebenfalls gleich zum Auftakt aus. Die 26-Jährige aus Neumünster unterlag der an Nummer vier gesetzten Spanierin Carla Suarez Navarro mit 4:6, 2:6. Die Hartplatz-Veranstaltung in Österreich ist mit 250 000 Dollar dotiert. (dpa)