4. Etappe (dpa)

Greipel, am Montag Zweiter hinter Weltmeister Cavendish, will diese Scharte auswetzen. Für Tony Martin, der trotz seines Handbruchs weiter fährt und unbedingt bis zum Zeitfahren am kommenden Montag in Besancon durchhalten will, beginnt eine neue Leidens-Etappe. (dpa)