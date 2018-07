"Ein Traum geht in Erfüllung. Ich hatte es vor der Regatta nicht für möglich gehalten, dass wir sie gewinnen können", sagte Cammas. "Das ist ein großer, sehr bewegender Moment für das ganze Team."

Mit einem Sieg im Schlusslauf sicherte sich die neuseeländische Crew "Camper" Rang zwei der Gesamtwertung (226) vor dem US-Team "Puma" (220) mit dem einzigen deutschen Teilnehmer Michael Müller (Kiel). Die insgesamt sechs Teams legten in den vergangenen acht Monaten jeweils fast 40 000 Seemeilen zurück. Am Samstag endet das Ocean Race mit dem letzten Hafenrennen in Galway. Bei der nächsten Auflage 2014/2015 sollen mindestens acht bis zehn Teams starten. Die Route wird bereits Ende des Jahres bekanntgegeben. (dpa)