Tommy Haas hat in Delray Beach von der Aufgabe seines Gegners profitiert. Foto: Tannen Maury (dpa)

Dagegen kam für Björn Phau aus Weilerswist in der ersten Runde das Aus. Er unterlag dem Litauer Ricardas Berankis (Litauen) 1:6, 6:7 (4:7). Auch Benjamin Becker musste sich schon wieder verabschieden. Der Mettlacher verlor gegen Denis Istomin aus Usbekistan mit 7:6 (7:3), 4:6, 5:7.

Wenige Tage vor seinem Erstrundenmatch bei dem mit 455 775 US-Dollar dotierten Hartplatzturnier in Delray Beach hatte Haas selbst noch passen müssen. Eine Viruserkrankung hatte ihn beim ATP-Turnier in Memphis in der vergangenen Woche um den möglichen Einzug in das Viertelfinale gebracht.