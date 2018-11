Die Lokalmatadorinnen dominierten in der Sporthalle Hamburg jeweils in ihren Halbfinals. Der UHC gewann mit 9:6 (6:3) gegen den Mannheimer HC. Zuvor hatte Alster den Münchner SC mit 12:6 (7:3) besiegt und ist damit das dritte Jahr in Serie ins Endspiel eingezogen.

«Ich habe gute Erinnerungen, denn ich bin hier schon einmal Meister geworden», erinnerte Alster-Trainer Jens George an den Titel von 2008. «Ein Hamburger Finale in Hamburg ist Dramaturgie pur», kommentierte UHC-Coach Claas Henkel.

Bei den Herren setzte sich Rekordmeister Köln vor 3500 Zuschauern mit 6:5 (2:3) gegen den Uhlenhorster HC durch. «Wir haben es in der zweiten Halbzeit gut gemacht», meinte Kölns Trainer Frederik Merz. Im Anschluss bezwang Mülheim den Berliner HC mit 8:6 (4:3). «Wir haben viele Bälle geklaut und die Empty Net Goals gemacht», sagte Mülheims Trainer André Henning und ergänzte: «Jetzt ist es Zeit, ein Finale zu gewinnen.» Die «Uhlen» hatten in der vergangenen Hallen- und Feldhockeysaison jeweils im Endspiel verloren.