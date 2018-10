Dabei legte Championjockey Filip Minarik im Sattel der fünf Jahre alten Stute Ovambo Queen einen Glanzritt hin und siegte vor Waldpark mit Eduardo Pedroza. Dritter der sieben Teilnehmer des mit 70 000 Euro dotierten Rennens ging an Atempo unter Adrie de Vries.

Siegerin Ovambo Queen ist eines der konstantesten deutschen Rennpferde; sie war bei 15 Starts nur einmal nicht unter den ersten drei und schaffte nun den siebten und wichtigsten Karrieresieg. Andreas Bolte trainiert die Siegerin in Lengerich für Besitzer Hans-Hermann Leimbach aus Bad Berleburg, der mit seiner Stute bisher 221 368 Euro verdient hat. "Wir haben sie behutsam aufgebaut, das dankt sie uns jetzt", sagte Coach Bolte nach dem Rennen. "Das ist ein Riesen-Rennpferd mit allem was dazu gehört", urteilte Jockey Minarik.

Waldpark wartet indes weiter auf den ersten Sieg nach dem Derby 2011. Bei seinem fünften Start nach dem Derby-Treffer gelang ihm nun zum fünften Mal nicht der erhoffte Sieg. Jockey Pedroza und Trainer Andreas Wöhler ist das Pech damit treugeblieben. Denn am Sonntag waren beide mit dem Top-Favoriten Novellist in das diesjährige Derby gestartet und am Ende ebenfalls nur Zweite geworden. (dpa)