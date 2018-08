In Montréal war John Isner in der ersten Runde ausgeschieden. Foto: Pete Marovich (dpa)

Das bestätigte die Profi-Organisation ATP. Beim Masters-Series-Turnier in Montréal war John Isner in der ersten Runde ausgeschieden. Die Nummer 20 der Welt stand vor einem Jahr im Halbfinale der Hartplatz-Veranstaltung und rutscht durch die Niederlage in der nächsten Woche aus den Top 20.

Beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon hatte es in diesem Jahr kein Amerikaner in die dritte Runde geschafft - die schlechteste Bilanz seit 1912.