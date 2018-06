Kanu

Kanu-Olympiasieger bei DM in Brandenburg

Brandenburg/Havel (dpa) - Die fünf Kanu-Olympiasieger müssen sich schon von Freitag an bei den deutschen Meisterschaften in Brandenburg an der Havel wieder beweisen.