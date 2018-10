Tennis

Kerber scheitert in Toronto in der zweiten Runde

Toronto (dpa) - Die deutsche Tennisspielerin Angelique Kerber ist beim WTA-Turnier in Toronto in der zweiten Runde ausgeschieden. Die an Nummer acht gesetzte Kielerin verlor gegen die Slowakin Dominika Cibulkova 7:6 (7:0), 2:6, 5:7.