Königin Silvia von Schweden und König Carl XVI. Gustaf besuchen das Reitturnier CHIO. Foto: Friso Gentsch (dpa)

Königin Silvia von Schweden und König Carl Gustaf besichtigten am Dienstagmittag das weltweit größte Reitstadion. Sie mit Regeschirm, er mit Hut. Die rund 40 000 Plätze waren noch leer.

"Das ist für mich ein Traumtag", sagte die in Deutschland geborene Königin in einem Interview des Veranstalters. "Ich habe ja lange Zeit in Düsseldorf gelebt, also ganz in der Nähe, und habe schon immer davon geträumt, den CHIO Aachen zu besuchen. Jetzt habe ich es endlich einmal geschafft", meinte sie lachend und erzählte: "Ich liebe Pferde. Es sind wunderschöne Tiere, die aber gleichzeitig auch so freundlich und sensibel sind. Das ist eine besondere Gabe."

Das königliche Paar gehört zu den Ehrengästen des wichtigsten Reitturniers der Welt. Am Montagabend hatten sich die beiden bereits bei einem offiziellen Termin auf dem Rathausbalkon gezeigt. Der Grund: Schweden ist Partnerland des CHIO. Königin Silvia und ihr Mann sind nach Angaben des Veranstalters das erste Royal-Paar, das die traditionsreiche Pferdesport-Veranstaltung eröffnet. (dpa)