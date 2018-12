Golf

Langer beim Turnier in Boca Raton in Führung

Boca Raton (dpa) - Bernhard Langer liegt beim Turnier der Champions Tour in seiner Wahlheimat Boca Raton in Florida nach der Auftaktrunde in Führung.