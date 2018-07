Larry Bird zieht sich von seinen Aufgaben bei den Pacers zurück. Foto: Steve C. Mitchell (dpa)

"Ich werde mir eine Auszeit nehmen und überlegen, was ich in Zukunft mache. Diese Entscheidung hat nichts zu tun mit einem Streit oder irgendetwas anderem, es ist einfach an der Zeit", sagte der 55-Jährige. Erst vor kurzem war er als "2012 NBA Executive of the Year" ausgezeichnet worden, als Führungskraft des Jahres. Sein Nachfolger wird Donnie Walsh, der von den New York Knicks zurückkehrt. Zudem beerbt Kevin Pritchard David Morway als General Manager.

Als Akteur der Boston Celtics wurde Bird dreimal zum wertvollsten Spieler der NBA-Saison (MVP) ausgezeichnet. Seine Arbeit als Trainer der Pacers wurde 1998 mit dem Titel "Trainer des Jahres" gewürdigt. Seine Aufgabe als Team-Präsident der Pacers umfasste vor allem die Zusammenstellung des Kaders. In der vergangenen Saison kam sein Team auf Platz drei der Eastern Conference in der amerikanischen Profiliga NBA. (dpa)