Letzte Viertelfinal-Chance für deutsche Amateurboxer

Hamburg (dpa) - Die deutschen Amateurboxer kämpfen in der Weltliga WSB um ihre vermutlich letzte Chance auf den Viertelfinal-Einzug. Die German Eagles müssen am Samstag in Reno/Nevada gegen die USA-Staffel antreten.