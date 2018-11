Sabine Lisicki arbeitet jetzt erst einmal mit Marc-Kevin Goellner zusammen. Foto: Kiyoshi Ota (dpa)

«Er hat aus persönlichen Gründen aufgehört», sagte Lisickis Manager Olivier van Lindonk der Nachrichtenagentur dpa. Dem Familienvater seien als möglicher Vollzeit-Trainer die zahlreichen Reisen zu zeitaufwendig gewesen. Beim kommenden Tennisturnier in Peking wird die 25 Jahre alte Berlinerin vom früheren Profi Marc-Kevin Goellner trainiert.

Am Ende dieses Jahres werde die letztjährige Wimbledon-Finalistin entscheiden, mit wem sie 2015 zusammenarbeiten wird. Goellner, der 1994 und 1995 das Halbfinale beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon erreicht hatte, betreibt seit gut zehn Jahren eine Tennis-Akademie in Köln. Mit David Prinosil hatte der mittlerweile 45-Jährige 1996 Olympia-Bronze in Atlanta gewonnen.