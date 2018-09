Absage (dpa)

Der Olympiasieger unterschrieb einen Fünfjahresvertrag über 98 Millionen Dollar. Dabei war der Aufbauspieler am Montag noch zu Vertragsverhandlungen mit den Mavericks nach Dallas gekommen. Beim Ex-Meister der nordamerikanischen Profiliga NBA sollte er Nachfolger des 39-jährigen Jason Kidd werden.

Die Mavericks hatten extra vor der vergangenen Saison wichtige Spieler der Meistermannschaft wie Tyson Chandler oder Jose Juan Barea ziehen lassen, um finanziellen Spielraum für die Verpflichtung von Williams zu haben. "Ich habe heute eine sehr harte Entscheidung getroffen", twitterte der 28 Jahre alte Williams und stellte ein Foto des Nets-Logos dazu. Seit dem Frühjahr 2011 spielte er für die New Jersey Nets, die nach dem Umzug in eine neue Arena in Brooklyn künftig als Brooklyn Nets antreten.

Zudem wurde bekannt, dass Routinier Jason Terry nicht nach Dallas zurückkehrt. Der 34-Jährige ist neben Nowitzki der dienstälteste Mavericks-Profi. Sein Vertrag endete am 30. Juni. Rekordmeister Boston Celtics soll sich nach übereinstimmenden Medienberichten aus Dallas und Boston mit Terry auf einen Drei-Jahres-Vertrag geeinigt haben. Offiziell dürfen sämtliche Kontrakte erst vom 11. Juli an unterzeichnet und öffentlich gemacht werden. (dpa)