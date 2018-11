Erster (dpa)

Dritter wurde Greipel, der am Wochenende für 2011 seinen Wechsel von HTC Columbia in die belgische Omega Pharma-Lotto-Mannschaft bekanntgegeben hatte. Wegen strömenden Regens war die Renn-Distanz von 180 auf 160 Kilometer verkürzt worden. Der niederländische Meister Terpstra, der in der Nähe der Milram-Teamzentrale in Essen quasi einen «Heimsieg» feiern durfte, hatte sich sechs Kilometer vor dem Ziel an der letzten Steigung abgesetzt. Nach ihm kam eine achtköpfige Spitzengruppe ins Ziel. An deren Spitze musste sich Greipel geschlagen geben, der noch am Vortag die letzte Etappe der Polen-Rundfahrt gewonnen hatte.

Der kurzfristig nach Bochum angereiste Greipel will seinen neuen Vertrag in der kommenden Woche unterzeichnen. «Das Management und ich sind uns in allen sportlichen wie auch wirtschaftlichen Punkten einig und die Vertragsunterzeichnung wird in den kommenden Tagen folgen», hatte der gebürtige Rostocker auf seiner Homepage angekündigt. (dpa)