NHL-Profi Holzer bleibt bei den Anaheim Ducks

Eishockey-Nationalspieler Korbinian Holzer wird auch in der kommenden Saison bei den Anaheim Ducks in der nordamerikanischen Profiliga NHL spielen, gab der Club am 12. Juli bekannt.