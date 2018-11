Radsport

Nach Peking-Sieg: Martin in Top Ten

Aigle. Durch seinen Gesamtsieg bei der Peking-Rundfahrt ist Radprofi Tony Martin wieder in die Top Ten der Weltrangliste aufgestiegen. In dem am Montag veröffentlichten Klassement des Weltverbandes UCI kletterte der HTC-Highroad-Fahrer von Platz 13 auf Rang 6.